Во Франции задумались об отмене церемонии открытия Олимпиады

Местные спецслужбы говорят о высоком уровне террористической угрозы.

Главное управление внутренней безопасности Франции посоветовало МВД страны отменить церемонию открытия Олимпиады. Речной парад, по их оценкам, несет в себе много рисков, сообщает радиостанция Europe 1.

Спецслужбы считают, что властям нужно перейти к «плану Б». Все из-за высокой угрозы для участников: у них есть опасения, что террористы-одиночки могут въехать в толпу людей на машине или напасть на атлетов и зрителей с применением огнестрельного оружия.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Помимо этого, в разведке опасаются «спящих ячеек» террористов внутри страны, которые «активизируются удаленно из афганской зоны».

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о рисках непредвиденных инцидентов при поездке на Олимпиаду. В случае каких-либо ЧП им придется выбираться самостоятельно из-за того, что французские власти полностью отрезали посольство России от участия в мероприятиях, связанных с Играми.