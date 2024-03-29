Во Франции задумались об отмене церемонии открытия Олимпиады

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 27 0

Europe 1: спецслужбы Франции рекомендовали отменить церемонию открытия Олимпиады

Во Франции задумались об отмене церемонии открытия Олимпиады

Фото: www.globallookpress.com / Piero Nigro

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Местные спецслужбы говорят о высоком уровне террористической угрозы.

Главное управление внутренней безопасности Франции посоветовало МВД страны отменить церемонию открытия Олимпиады. Речной парад, по их оценкам, несет в себе много рисков, сообщает радиостанция Europe 1.

Спецслужбы считают, что властям нужно перейти к «плану Б». Все из-за высокой угрозы для участников: у них есть опасения, что террористы-одиночки могут въехать в толпу людей на машине или напасть на атлетов и зрителей с применением огнестрельного оружия.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Помимо этого, в разведке опасаются «спящих ячеек» террористов внутри страны, которые «активизируются удаленно из афганской зоны».

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о рисках непредвиденных инцидентов при поездке на Олимпиаду. В случае каких-либо ЧП им придется выбираться самостоятельно из-за того, что французские власти полностью отрезали посольство России от участия в мероприятиях, связанных с Играми.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:49
«Неоднозначные моменты»: газлайтинг может привести к страшным последствиям
3:44
Лавров обозначил условия возобновления диалога по стратегической стабильности
3:38
Антонов назвал непристойными заявления Байдена в адрес Путина
3:33
Совещание с Путиным по созданию федеральных круглогодичных курортов. Главное
3:19
Сбитого убегающими из «Крокуса» террористами мальчика проведал хоккеист Ковальчук
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
Искусство на теле и от души: кто такой тату-мастер и какие проблемы в профессии всплывают не сразу
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок