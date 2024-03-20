Гуцул: народы Молдавии и Гагаузии выступают за хорошие отношения с Россией

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Кишиневу такие настроения не по нраву.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Runkel; 5-tv.ru

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Власти Гагаузии не рассматривают вариант выхода из состава Молдавии. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявила глава автономии Евгения Гуцул.

По ее словам, единственное, что хотят гагаузы от Кишинева — соблюдения закона об особом правовом статусе региона. Гуцул подчеркнула, что сейчас в Молдавии первая с момента распада Советского Союза власть, которая сознательно работает над тем, чтобы ухудшить жизнь гагаузского народа.

А причина такой политики Кишинева во главе с президентом Майей Санду в том, что жители автономии не поддерживают евроинтеграцию и, самое главное — желают хороших отношений с Россией.

«Я надеюсь, что наконец-то благоразумие к действующей власти придет. А если не придет, у нас есть возможность через несколько месяцев выбрать достойного президента, который будет, в первую очередь, заботиться и работать на благополучие жителей Республики Молдова и на то, чтобы не сталкивать лбами гагаузов и молдаван. К сожалению, сейчас они это стараются сделать, но мы хотим жить в нашей стране, дружить с нашими братьями-молдаванами», — прокомментировала Гуцул.

Евгения Гуцул также отметила, что президент РФ Владимир Путин входит в ТОП самых популярных иностранных политиков в Молдавии. И не только в Гагаузии, но и во всем молдавском обществе есть сильный запрос на улучшение отношений между Москвой и Кишиневом.

Россия всегда играла важную роль в развитии молдавской экономики, поскольку поставляла недорогие энергоресурсы и являлась рынком сбыта для местной аграрной, в том числе, винодельческой продукции.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Гагаузии не пустили в правительство после визита в Россию.

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