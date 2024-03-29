Страшное уже позади: детей из Белгородской области привезли в Петербург

Детей из Белгородской области принял сегодня Петербург. Их разместят и гостиницах и загородных базах. В новой четверти ученики младших и средних классов пойдут в школы Северной столицы. Кроме этого, у них будет возможность получать и дополнительное образование. Готова и культурная программа. Корреспондент «Известия» Наталия Оскерко пообщалась с гостями.

На лицах ребят — улыбки: страшное уже позади. Да и принимает — все-таки Северная столица! Большинство здесь впервые. С вокзала — сразу в гостиницы, общежития и на загородные базы отдыха. Гостей немало, но место нашли для каждого.

«Пассажиры маленькие, а чемоданы большие. Сразу видно — ребята собирались основательно. ведь ни они сами, ни их родители, ни педагоги пока точно не знают, когда дети смогут вернуться домой», — отметила Наталия Оскерко.

Ведь там, в Белгороде, — обстрел за обстрелом. Эти кадры, к слову, сняты детьми. ВСУ атакуют многоэтажки, школы, детские сады, больницы.

«Страшно конечно, тем более когда одна дома бываю, приходится в ванной прятаться. это очень громко!» — поделилась Валерия Салова.

Первый звонок, конечно, маме. От родителей Дарина уехала впервые. Но сама понимает: так надо.

«Дома страшно, да. Особенно, когда над головой все свистит, это очень страшно. Мне нравится уже, что не надо подскакивать ночью и бежать в коридор молиться чтобы все было хорошо», — рассказала девочка.

А София — опытная путешественница. Неоднократно бывала в летниз лагерях. Вот и эта поездка — скорее, как отпуск.

«Там — война. Приехали сюда, чтобы отвыкнуть от того чувства, что вот еще немного и прилетит в мой дом», — поделилась своим мнением София.

«Музеи там хочу посмотреть, разводной мост мне очень нравится, я из-за этого хотел в Питер», — добавил Артем Резников.

В Российском колледже традиционной культуры донести чемоданы и разместиться помогают волонтеры-первокурсники. Причем желающих оказалось так много, что кому-то пришлось и отказать. Будущий сварщик Тигран из Брянской области в стороне не остался.

«На моем месте так поступил бы каждый. Я собираюсь — может, игрушки принесу, сварю что-нибудь, девочкам подарю», — рассказал он.

Столовая, чайная комната, спортивная площадка, зона отдыха. А еще творческая мастерская — для ребят постарались предусмотреть все.

«Кто любит, то пойдет на танцы, кто любит, пойдет петь, рисовать. У нас очень богатая послеурочная программа. Специалисты высшего класса. Прекрасные педагоги. Ребятам понравится», — обещает исполняющая обязанности директора Российского колледжа традиционной культуры Татьяна Говорушина.

Будет и культурная программа — несколько театров уже приглашают на свои спектакли — бесплатно. Но главное: все ребята — а среди них немало учеников 9 и 11 классов — продолжат обучение. И не только в обычных школах, но и в профильном вузе — педагогическом университете имени Герцена.

«Мы планируем организовать городской лагерь для детей из Белгородской области. У нас для этого есть все возможности. Здесь есть и музее и технопарк, лекториум и лаборатории. Здесь каждый школьник найдет занятие по душе», — подчкеркнул ректор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергей Тарасов.

Уроки начнутся, как у всех — с 1 апреля. Не исключено, что учиться в Петербурге ребятам предстоит всю четвертую четверть.