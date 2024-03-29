Месть за цветные революции: как Латинская Америка «кошмарит» Вашингтон

Только за февраль южную границу США пересекли 200 тысяч нелегалов.

Страны Латинской Америки нашли способ отомстить Вашингтону за санкции и попытки цветных революций — они отправляют в США толпы нелегальных мигрантов, дестабилизируя ситуацию внутри. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

Отмечается, что США просят власти Мексики перекрыть поток мигрантов через границу, однако те заявляют, что он лишь усилится к лету. При этом Мехико потребовал от Вашингтона 20 миллиардов долларов на разрешение гуманитарного кризиса и полного снятия санкций с Кубы и Венесуэлы. Поскольку США идти на это отказываются, Латинская Америка продолжит отправлять туда массы нелегалов, делает вывод Дудаков.

Более того, указывает эксперт, Венесуэла отправила на север Мексики специально освобожденных из тюрем бандитов, которые теперь прорываются в США. Венесуэльская мафия уже кошмарит Нью-Йорк и другие мегаполисы, призывая соотечественников проникать в США и захватывать недвижимость.

Известно, что нелегалы захватывают дома даже в престижных районах крупных городов, превращая их в рассадники наркоторговли и проституции. При этом либеральные законы многих штатов не позволяют выселить мигрантов из захваченной недвижимости.

На днях 600 венесуэльцев прорвались через отряды Нацгвардии и пограничные заграждения в Техасе. Всего же только за февраль границу США пересекли 200 тысяч нелегалов.

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