«Может вернуться»: Рогов оценил отправку Залужного послом в Великобританию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Рогов: после Великобритании Залужный может вернуться на Украину в другом статусе

«Может вернуться»: Рогов оценил отправку Залужного послом в Великобританию

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine President's Office

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Бывшего главкома ВСУ могли забрать в Лондон на «передержку», считает общественный деятель.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отправленный президентом Владимиром Зеленским послом в Великобританию, может вернуться в Киев в новом статусе. Об этом «Радио 1» заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В парадигме Зеленского, может быть, Залужный и отправлен в отставку, но он отправлен туда, где будет находиться на передержке, на перекурке и на перестройке отношений с ЦРУ на Ми-6. После чего вполне вероятно, что Залужный будет возвращен на Украину в новом статусе», — заявил Рогов.

Он добавил, что сам Зеленский скоро окончательно утратит поддержку украинских элит и общества, учитывая, что уровень его легитимности снизится после 31 марта, когда на Украине должны были пройти выборы.

Залужный командовал ВСУ с 2021 года. Незадолго до отставки он обошел Зеленского в рейтинге доверия среди граждан (82% против 72%).

В украинском обществе есть мнение, что назначение экс-главкома ВСУ было стратегическим шагом Зеленского с целью устранения сильного политического соперника в его лице.

По мнению Рогова, украинцы сейчас видят в Залужном более достойную альтернативу Зеленскому так же, как раньше увидели в самом Зеленском лучшую замену Петру Порошенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине заявили о необходимости сменить Зеленского на посту президента, раз был уволен Залужный.

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