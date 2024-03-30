5-tv.ru публикует прогноз на апрель 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

С 4 апреля мы вступаем в месяц Каменного Дракона — важный месяц года Дракона, он усиливает все энергии года, умножая позитивные энергии для тех, кому Дракон приносит удачу, а также вдвое больше невзгод для тех, кто пытается выступать против него.

Каменный Дракон — это мощный знак, застывший в вечности. Энергии земли ян, воды, дерева играют в недрах этого мифического существа.

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На этот месяц приходится слишком много действительно заметных астрономических событий. Здесь и солнечное затмение 8 апреля, и ретроградный Меркурий, и дни без богатства, и дни потери.

Прохождение через этот месяц может быть похожим на прогулку по минному полю — слишком много энергетических ловушек ловушек расставлено в месяце. Старайтесь не принимать жизненно важных решений в период ретроградного Меркурия — с 1 по 25 апреля.

Идеи, которые приходят в голову в этот период, могут оказаться пустышками, и не оправдать себя при попытке их реализовать. Поэтому лучше всего записывать свои идеи, и затем проверять и перепроверять их в менее напряженное время.

Разгрузите от важных встреч и мероприятий 8 апреля — день солнечного затмения. В этот день мы выходим из коридора затмений.

И очень важно не находиться в лучах затменного солнца — с точки зрения китайской астрологии, в лучах затменного солнца. В европейской части России этой рекомендации будет придерживаться значительно легче, поскольку пиковая фаза затмения приходится на девять часов вечера по Москве.

Тем не менее, постарайтесь не намечать на этот день никаких важных дел, поскольку затмение имеет ощутимое влияние на ваш уровень удачи и ход ваших дел.

Еще один тип вынужденных выходных в апреле — два дня потерь. Все дела начатые в эти дни будут пустой тратой времени. Отдохните 26 и 27 апреля.

Также избегайте запусков важных проектов, серьезной деловой активности в дни разрушителя — 4, 16 и 28 апреля. В эти дни энергии дня будут пытаться воевать с энергиями месяца и года. И они не смогут поддержать никаких значимых начинаний.

Постарайтесь учесть в планировании финансовой и инвестиционной активности дни без богатства — они будут 10 и 11 апреля. В эти дни лучше отложить кошелек в сторону — избегать банковских операций, крупных покупок, переговоров о финансах. Поскольку есть риск ошибок, пересчетов и финансовых потерь.

В апреле будет несколько дней болячек — на эти дни лучше не намечать значимых, плановых медицинских процедур. Это 8, 9, 20 и 21 апреля. Но будут и позитивные дни.

Лучшие и худшие дни апреля

Самыми позитивными звездами отмечены: 5, 6, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 30 апреля.

Хорошие дни: 5, 6, 12, 14, 18, 20, 23, 26, 30.

Плохие дни: 10, 19, 28, 29.

Затмение: 8 апреля.

Ретроградный Меркурий: с 1 по 25 апреля.

Разрушители: 4, 16, 28.

Потери: 26 и 27.

Болезни: 8, 9, 20, 21.

Гексаграмма месяца: 10 поступь. Текст канона Книги перемен гласит: «Наступи на хвост тигра, если не укусит тебя — свершение».

Образ гексаграммы — вещь с ущербом, недочетом стремится к совершенству и это совершенство вполне достижимо. Важно быть сдержанным, погрузиться в себя, проявлять уважение к начальству, а к жизни не предъявлять слишком больших требований.

Структура месяца — скрытый отклик, указание на вязкость, статичность, замедленность энергий. Дела идут тяжело, неровно — часть пути проходит рывком, другая часть оказывается застойной, стагнирующей.

Подобные энергии можно будет наблюдать и в пространстве: с точки зрения фэншуй, удвоенные негативные энергии оказываются на Западе, западный сектор квартиры или дома лучше держать в тишине и покое. А вот юго-западный, восточный, северный и северо-восточный сектора будут весьма позитивными.

Этот период важен не только для вектора года, но и для здоровья — именно в последние две недели месяца дракона нужно особенно бдительно относиться к своему организму, не перегружать всевозможными тяготами неправильного питания, разбалансированного образа жизни. Последние две недели дракона — это фундамент ваших дальнейших трех месяцев с точки зрения здоровья.

В это время нужно особенно старательно и бережно питаться, уделять время прогулкам на свежем воздухе, оберегать себя от главного патогена весны — ветра (со всеми вытекающими аллергенами и простудами).

В начале месяца лучше обязательно следить за здоровьем печени и желчного пузыря, последние две недели месяца больше внимания уделяйте селезенке и желудочно-кишечному тракту, избегайте экстремумов в питании. Желаю вам успешного, продуктивного месяца Каменного Дракона!