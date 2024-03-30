Защита арестованного в США россиянина Винника ведет переговоры о признании вины

Защита арестованного в США по обвинению в отмывании денежных средств гражданина России Александра Винника начала переговоры по поводу возможности признания вины. Об этом сообщил адвокат россиянина Аркадий Бух.

«Мы ведем переговоры о признании вины. Мы заинтересованы в том, чтобы получить наилучшее предложение от правительства (США — Прим. ред.)», — цитирует юриста РИА Новости.

Бух отметил, что следующее слушание по делу Винника было назначено на 3 мая в Сан-Франциско.

Россиянина задержали по запросу США в июле 2017 года, когда он отдыхал вместе с семьей в Греции. Американские власти обвиняют Винника в отмывании денег на сумму от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне закрытую биржу криптовалют BTC-e и распространении вредоносного ПО с целью вымогательства.

При этом в России мужчина обвиняется в хищении более 600 тысяч рублей и в мошенничестве на сумму 750 миллионов рублей. Винник ожидает судебного решения в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии, ему грозит срок до 55 лет.

Процесс над гражданином России перенесли на 30 сентября 2024 года. Причины переноса даты неизвестны. Мать Винника жаловалась, что тот почти полностью потерял зрение, а также испытывает проблемы с желудком из-за пищи, которую ему дают в тюрьме.