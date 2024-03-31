Гнездышко раздора: Петров не может продать квартиру, в которой жил с Милославской

Попытка актера разорвать все связи с болезненным прошлым пока ни к чему не привела.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Гоголь» Александр Петров вот уже несколько месяцев не может избавиться от апартаментов в центре Москвы. На квартиру стоимостью в 60 миллионов рублей за все это время так и не нашлось покупателей. Вместе с риэлторами актеру пришлось снизить стоимость недвижимости сначала до 57 миллионов рублей, а затем и вовсе поставить цену на пять процентов ниже рыночной — 54 миллиона рублей.

Как пишет KP.RU, в свое время это имущество Петров приобрел, еще будучи в отношениях с очаровательной актрисой Стасей Милославской.

Артиста привлекли красивые виды из окна и возможность быстро добираться до работы: апартаменты расположены в Басманном районе столицы в жилом комплексе бизнес-класса, устроенном в здании бывшего Московского завода счетно-аналитических машин. Помимо панорамных окон здесь есть зимняя и летняя террасы, подземный паркинг и удобный въезд со шлагбаумом и охраной.

Впрочем, никакие удобства и новшества привести потенциальных покупателей Петрову так и не помогли. Как уверяют журналисты, потенциальных кандидатов на недвижимость отталкивает планировка. Те, кто уже приезжал смотреть квартиру воочию, сослались на низкие потолки в спальне (всего два метра) и невозможность прописаться в этой жилплощади.

В Сети, в свою очередь, сходятся во мнении — в проблемах, возникших у Петрова с продажей квартиры, явно «замешана» сама Милославская. В свое время именно актриса приложила руку к дизайну интерьера и лично приобретала мебель. Хоть влюбленные и расстались без скандалов и сплетен, но очевидно, что расставание было болезненным.

«Стася прокляла, вот и не может продать, со своими бывшими не надо так поступать»,

«Богатый жених, все нажито непосильным трудом. Отдай Милославской квартиру, не гневи Бога», — пишут убежденные в своей правоте фолловеры.

Сразу после расставания, ни Петров, ни Милославская свое решение не комментировали. Каково же было удивление аудитории, когда спустя всего полгода после прощания с предыдущей избранницей, звезда сериалов женился на некой Виктории, которая на 12 лет младше своего знаменитого супруга.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько зарабатывает актер Александр Петров за один съемочный день.