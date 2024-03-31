Покойся с миром: Филипп Киркоров пришел на могилу к дорогой ему женщине

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 56 0

Филипп Киркорв пришел на могилу Людмилы Гурченко в день ее смерти

Покойся с миром: Филипп Киркоров пришел на могилу к дорогой ему женщине

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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У этой дамы при жизни он даже перенимал актерские приемы. Они были очень близки.

Народный артист России Филипп Киркоров пришел на могилу к народной артистке СССР Людмиле Гурченко 30 марта, в день годовщины ее смерти.

«30 марта 2024 года, годовщина со дня смерти удивительной, неповторимой Людмилы Марковны. Традиции неизбежны. Марковна, покойся с миром! Дорогая, любимая», — поделился с подписчиками певец в личном блоге.

Филипп Киркоров и артистка близко дружили. Он рассказывал, что перенял у Гурченко актерские приемы.

Народная артистка ушла из жизни 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенной операции. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за перелома шейки бедра.

Людмила Гурченко прославилась благодаря ролям в картинах «Карнавальная ночь» и «Вокзал на двоих». Всего на ее счету более 80 картин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким был последний день жизни Гурченко.

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