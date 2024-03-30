«Чай еще не остыл, а человека уже нет»: каким был последний день жизни Гурченко

Актриса внезапно скончалась ровно 13 лет назад. Можно ли было ее спасти?

Народная артистка СССР Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года в возрасте 75 лет. Последняя сцена ее жизни случилась на кухне, когда она пила чай и ела бутерброды со своим мужем, продюсером Сергеем Сениным. К слову, это был ее шестой брак. Именно о нем она говорила, что это — настоящая любовь всей ее жизни.

Причиной смерти одной из самых любимых актрис отечественного зрителя стали осложнения после операции на шейке бедра. Зимой она упала около своего же дома и серьезно повредила ногу, из-за чего ей и потребовалось хирургическое вмешательство.

Читайте также Шла ко врачу: дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде

«Людмила Марковна была полна творческих идей», — говорил о Гурченко специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Накануне смерти актрисы он обсуждал с ее супругом будущие проекты, к которым собиралась вернуться звезда «Карнавальной ночи» после выздоровления. Однако планам не суждено было сбыться.

Во время восстановления актрисы рядом с ней практически все время был муж Сергей. Он заботился о ней, поддерживал и верил, что совсем скоро Гурченко вернется к любимой работе и воплотит в жизнь весь свой творческий запал.

Трагический финал

Последними минутами жизни артистки Сенин поделился с российским актером театра и кино, журналистом и ведущим Станиславом Садальским.

«Сергей Сенин рассказал, что 30 марта, в день смерти, Люсе приснился сон, что она встала. Она не ходила уже полтора месяца после перелома шейки бедра. А в тот день действительно встала и сделала несколько шагов. И вот, через пару часов после такой радостной победы — внезапный, трагический финал», — писал Садальский в личном блоге.

Трудолюбие и творческие амбиции не покидали Гурченко даже в период сложного восстановления после операции. Она была готова после выздоровления вернуться к своей деятельности.

«Берусь иногда за откровенно плохие роли — ради выживания. Часто понимаю, что не нужно лезть, но лезу… И вообще, вы в курсе, что я уже 20 лет на пенсии?! Да, если где-то пригласят — работаю», — так Гурченко говорила в одном из интервью незадолго до смерти.

Артистка хотела выступить в качестве режиссера в готовящейся картине на тот момент. Как рассказывал Михаил Швыдкой, работа рассказывала о преодолевающей жизненные трудности женщине средних лет.

«Мы этот вопрос обсуждали, думали, кто будет играть главную роль», — вспоминал предпоследний день жизни актрисы Швыдкой.

На тот момент ничто не предвещало беды. Надежды на будущее, улучшение здоровья и поддержка близких — вот, чем был напитан день Людмилы Марковны за несколько мгновений до кончины.

«Сережа говорит — сидели, обсуждали сценарий ее нового фильма, она пила чай, ела любимые бутерброды с сыром. А через минуту умерла. Чай еще не остыл, бутерброд недоеден, а человека нет! Страшно», — писал Садальский.

Внезапная кончина актрисы шокировала всю страну

Поклонники и другие знаменитые деятели культуры были шокированы новостью о смерти народной артистки. Чтобы проститься с ней, в день похорон к Центральному дому литераторов пришли тысячи поклонников. От здания очередь из них растянулась аж до Садового кольца.

Бедность, предательство и выкидыш: как живет внучка Гурченко и почему нуждается в помощи

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Ее популярность пришла после участия в фильме «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова в 1956 году, после чего она сыграла множество ролей как в кино, так и в театре.

Народная артистка снялась более чем в 80 картинах. Незадолго до своего юбилея в 2010 году она стала режиссером фильма «Пестрые сумерки».

Актриса была замужем шесть раз. Одним из ее супругов был советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон. Они были в браке с 1967 по 1970 год.

Ранее 5-tv.ru писал про историю Гурченко и Андроникашвили.