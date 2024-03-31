Кристина Асмус поделилась фото с родителями, с которыми не общалась много лет
Звезда призналась, что во многом похожа на своего отца.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса театра и кино Кристина Асмус обнародовала снимок с матерью Радой Викторовной и отцом Игорем Львовичем на странице в социальных сетях. Она сообщила, что ее папе исполнилось 65 лет.
Асмус назвала себя папиной дочкой и объяснила, что во многом на него похожа.
«Я узнаю в себе папу буквально во всем — в пластике, смехе, в жидких волосах. Я тоже терпила и лучше уступлю, чем полезу куда-то. Я, как и папа, сначала думаю о других, а потом о себе. Мой папа пахарь, и сумасшедший трудоголизм и выдержка у меня от него. Я не помню ни одного выходного у папы. А теперь и я так живу», —поделилась она.
Кристина Асмус поздравила своего отца с днем рождения в социальных сетях.
Кристина назвала отца образованным и интеллигентным человеком. Она рассказала, что была близка с родителями папы, как ни с кем другим.
Звезда долгое время не общалась родителями. В детстве ей пришлось пройти через многое: родные смеялись над ее выбором стать актрисой и не верили в дочь. Однако актрисе все же удалось наладить отношения с ними.
Она также заявила, что отец обещал сбрить усы, когда она снимется в хорошем кино. Однако пока усы на месте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Читайте также
62%
0.11 99.53
-0.18
Нашли ошибку?