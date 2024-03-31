Трагедия в королевской семье: как онкобольные Миддлтон и Карл III отмечают Пасху

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 15 0

Кейт Миддлтон не посетит пасхальную службу

Трагедия в королевской семье: как онкобольные Миддлтон и Карл III отмечают Пасху

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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У короля рак простаты, а у принцессы — толстой кишки.

Стало известно, что королевская семья Великобритании не будет присутствовать в полном составе на пасхальной службе из-за проблем со здоровьем Кейт Миддлтон и короля Карла III.

Принцесса Уэльская пропустит традиционное мероприятие из-за того, что сейчас проходит курс химиотерапии, чтобы справиться с раком толстой кишки. Не будет на пасхальной службе и ее супруга принца Уильяма.

Карл III и его жена королева Камилла посетят традиционное мероприятие, однако они будут находиться во время него подальше от всех, пишет британское издание The Independent. Сам король недавно заявлял, что у него диагностировали рак простаты.

Предварительно, известно, что сразу после официального заявления о недуге принцессы Уэльской Кейт и Уильям улетели на вертолете в любимое поместье Анмер Холл в Норфолке.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям не справляется с проблемами.

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