Курортный сбор вводится в Петербурге с 1 апреля

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Каждый совершеннолетний гость Северной столицы должен будет заплатить 100 рублей в сутки на содержание туристической инфраструктуры города.

Курортный сбор вводится в Петербурге с 1 апреля

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Петербурге с 1 апреля начнут взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки с каждого совершеннолетнего туриста, проживающего в гостиницах, апарт-отелях и хостелах. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

В нем отмечается, что собранные по курортному сбору деньги будут направлены на строительство и содержание объектов туристической инфраструктуры Петербурга.

Городской комитет по туризму ранее опубликовал памятку с разъяснениями о курортном сборе. В ней говорится, что за пользование инфраструктурой обязаны платить все, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и другом объекте размещения. Одна ночь, как и день заезда, сбором не облагаются.

Также комитет по туризму предложил владельцам гостиниц добровольно регистрироваться в специальной программе и обмениваться данными о постояльцах.

От курортного сбора в следующем году бюджет Северной столицы рассчитывает получить около 300 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил создать инфраструктуру для туризма в национальных парках к 2030 году.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:38
«Все решится на поле боя»: какая политическая судьба ждет Зеленского
21:25
«Не отвечает действительности»: на Украине уличили Сырского во лжи
21:14
Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи
21:02
Курортный сбор вводится в Петербурге с 1 апреля
20:53
«Мне очень жаль»: Игорь Николаев отреагировал на теракт в «Крокусе»
20:41
В парламенте Крыма назвали освобождение Одессы ключом к безопасности юга России

Сейчас читают

«Больше нет с нами»: Якунина раскрыла страшные подробности смерти звезды «Дома-2»
Он боится: когда начнется узурпация власти Зеленским
«Шансы очень велики»: кто сменит Эрдогана на посту президента Турции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок