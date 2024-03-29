Путин поручил создать инфраструктуру для туризма в нацпарках к 2030 году

Один из национальных проектов, запущенных в нашей стране, существенно обновят — и это очень понравится всем россиянам. Речь о внутреннем туризме.

Обсуждая его развитие, президент России Владимир Путин дал сразу несколько важных поручений. И одно из главных касается строительства дорог — добираться до места отдыха должно быть удобно из любого региона.

«Критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. Продолжаем строить наши трассы через всю страну. С Петербурга до Москвы — и дальше, на Восток, конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до места посещения, до туристических привлекательных мест по ходу движения транспорта. Имею в виду в целом расширение внутри и межрегионального в том числе воздушного сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог и внутренних водных путей, строительство новых скоростных ж/д и автомагистралей», — сказал глава государства.

Обсудили и уникальный проект, о котором президент говорил в послании Федеральному собранию. Называется он «Пять морей и озеро Байкал».

Это фактически готовый план для туристов, которые путешествуют по России. Всего же на развитие туризма в России в ближайшие шесть лет направят 400 миллиардов рублей.