Путин поручил создать инфраструктуру для туризма в нацпарках к 2030 году

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

Всего же на развитие этой сферы в России в ближайшие шесть лет направят 400 миллиардов рублей.

Путин поручил создать инфраструктуру для туризма в нацпарках к 2030 году

Фото: Илья Тимин / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Один из национальных проектов, запущенных в нашей стране, существенно обновят — и это очень понравится всем россиянам. Речь о внутреннем туризме.

Обсуждая его развитие, президент России Владимир Путин дал сразу несколько важных поручений. И одно из главных касается строительства дорог — добираться до места отдыха должно быть удобно из любого региона.

«Критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. Продолжаем строить наши трассы через всю страну. С Петербурга до Москвы — и дальше, на Восток, конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до места посещения, до туристических привлекательных мест по ходу движения транспорта. Имею в виду в целом расширение внутри и межрегионального в том числе воздушного сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог и внутренних водных путей, строительство новых скоростных ж/д и автомагистралей», — сказал глава государства.

Обсудили и уникальный проект, о котором президент говорил в послании Федеральному собранию. Называется он «Пять морей и озеро Байкал».

Это фактически готовый план для туристов, которые путешествуют по России. Всего же на развитие туризма в России в ближайшие шесть лет направят 400 миллиардов рублей.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:21
Генштаб ВС России пообещал не отправлять срочников весеннего призыва в зону СВО
2:04
Вильфанд предрек аномальное тепло в Москве в начале апреля
1:49
Документальное подтверждение: что удалось выяснить СК по делу о теракте в «Крокусе»
1:33
Лавров назвал Европу одной из главных пострадавших сторон в украинском кризисе
1:32
Путин поручил создать инфраструктуру для туризма в нацпарках к 2030 году
1:19
Лавров указал на отсутствие логики в обвинениях Запада в адрес России

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
Искусство на теле и от души: кто такой тату-мастер и какие проблемы в профессии всплывают не сразу
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок