Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Местная жительница во время атаки находилась на улице и получила ранения, от которых скончалась на месте.

Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Фото: Колядин Павел / ТАСС

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Жительница села Дунайки в Белгородской области погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Также, по словам Гладкова, в результате обстрела были повреждены четыре частных дома, хозпостройка, три автомобиля и линии газо- и электроснабжения.

До этого стало известно, что в результате обстрела Белгородской области со стороны ВСУ повреждения получили 18 частных домовладений, в двух из них произошло возгорание. На местах ЧП работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства ПВО уничтожили десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, которыми боевики ВСУ пытались обстрелять Белгородскую область.

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