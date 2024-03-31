Собянин: ТиНАО стали получать в пять раз больше воды со столичных станций

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

В предыдущие годы были реконструированы 24 водозаборных узла, 18 объектов переведены с подземных источников на московский водопровод.

Собянин: ТиНАО стали получать в пять раз больше воды со столичных станций

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В 2024 году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы планируется продолжить работы по обновлению систем водоснабжения и водоотведения. В частности, будет проведена реконструкция трех водозаборных узлов: «Ремзавод», «Киевский» и «Шишкин лес». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, планируется построить четыре канализационные насосные станции. Будет также продолжено строительство второй очереди очистных сооружений «Кокошкино», сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Масштабные работы по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в ТиНАО начались в 2012 году. Сейчас по сути заново формируется соответствующая инфраструктура, отметил Собянин.

В предыдущие годы были реконструированы 24 водозаборных узла, 18 объектов переведены с подземных источников на московский водопровод. Кроме того, были реконструированы и построены 11 очистных сооружений.

«По ряду ключевых показателей вода, которую новые очистные сооружения возвращают в природу, чище речной, — написал мэр. — Объем воды, поставляемый в ТиНАО со столичных станций водоподготовки, с 2012 года увеличился больше чем в 5 раз».

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