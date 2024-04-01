Стали известны новые детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

NYT: убийцы перебежчика из РФ Кузьминова стреляли в него шесть раз

Стали известны новые детали убийства летчика-перебежчика Кузьминова

Фото: Vladyslav Musiienko / ТАСС

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По данным СМИ, угнавшего российский вертолет Ми-8 убили «явно профессионалы».

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов, получив от убийц шесть пуль в тело, пытался убежать, но упал, после чего его переехали на машине. Об этом пишет New York Times.

«Двое нападавших вышли из машины, окликнули его и открыли огонь. Несмотря на то, что в него попали шесть пуль, большинство из которых — в торс, Кузьминову удалось пробежать небольшое расстояние, прежде чем он рухнул на пандус. Убийцы вернулись в машину и, выезжая, переехали тело», — говорится в статье.

Отмечается, что убийц в капюшонах зафиксировали камеры на парковке жилого комплекса, где произошло преступление. Издание пишет, что это были «явно профессионалы», которые выполнили задачу и быстро исчезли. При этом на месте убийства остались гильзы от патронов для пистолета Макарова.

Также издание цитирует сотрудника Гражданской гвардии Испании, который сообщил, что Кузьминов вел «нескромную жизнь» и был завсегдатаем местных баров.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено 19 февраля в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса. Позднее его смерть подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой.

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