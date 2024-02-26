Отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 61 0

Родитель открыто считает его предателем своей Родины.

Отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой

Фото: Vladyslav Musiienko / ТАСС

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Отец российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова считает, что его сын — предатель. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Ruptly.

В соцсетях появилось видео с мужчиной, где тот заявляет, что его сын — предатель. Отцу Кузьминова стало больше жалко тех, кто погиб во время угона вертолета Ми-8 на Украину. Мужчина добавил, что к его сыну, вероятно, относились по-товарищески, а он ответил на это предательством.

«Как Иуда поступил. Нигде предателя ни одна сторона не уважала», — заявил он.

Максим Кузьминов — перебежчик, угнавший российский вертолет Ми-8 и посадивший его на территории Украины. Предположительно, его тело было найдено в пригороде города Аликанте Ла-Вильяхойоса.

По информации местных СМИ, выстрелили несколько раз, а затем по его телу проехал автомобиль. Водитель скрылся с места происшествия. За расследование взялись правоохранительные органы, которые спустя несколько часов нашли похожий сгоревший автомобиль недалеко от места преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Испании сообщил об убийстве другого русского в районе возможной гибели Кузьминова.

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