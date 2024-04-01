Высшая коллегия судей выдвинула кандидатуру на пост главы Верховного суда России

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

Высшая коллегия судей выдвинула кандидатуру на пост главы Верховного суда России

Фото: Сайт Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации council.gov.ru

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Пока это единственный претендент на должность.

Высшая квалификационная коллегия судей приняла решение рекомендовать Ирину Подносову на пост главы Верховного суда России. Об этом заявил председатель ВККС Николай Тимошин во время заседания.

«Высшая квалификационная коллегия судей решила рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну в качестве кандидата на должность председателя Верховного суда РФ», — сказал он.

Теперь слово за комиссией при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. При положительной рекомендации глава РФ Владимир Путин внесет представление Совету Федерации. Ему же нужно будет решить назначение Подносовой большинством голосов. Следует отметить, что она является единственным претендентом на должность.

Ранее 5-tv.ru писал, что коллегия объявила набор кандидатом на пост председателя Верховного суда. Среди условий, предъявляемых кандидатам, значился возраст не младше 35 лет, высшее юридическое образование, а также стаж работы по профессии — более десяти лет.

Об открытии вакантной должности было объявлено после того, как глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Свой пост он занимал 35 лет.

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