В России объявили набор кандидатов на пост председателя Верховного суда

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Заявки претенденты могут подать до 22 марта текущего года.

В России объявили набор кандидатов на пост председателя Верховного суда

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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В России объявили набор кандидатов на пост председателя Верховного суда. Соответствующая информация появилась на сайте Высшей квалификационной коллегии судей.

Среди условий, предъявляемых кандидатам, значится возраст не младше 35 лет, высшее юридическое образование, а также стаж работы по профессии — более десяти лет.

Кроме того, соискателям важно не иметь судимости, вид на жительство в каких-либо странах, хронические и психические заболевания, а также серьезные болезни, которые могут привести работника к нетрудоспособности.

Заявки от претендентов принимаются до 22 марта 2024 года.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев ушел из жизни 23 февраля в возрасте 80 лет. Свой пост главы Верховного суда страны Лебедев занимал 35 лет.

В качестве председателя Верховного суда Лебедев участвовал в написании текста Конституции в 1993 году. А затем — и в разработке Федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Благодаря Лебедеву в Россию вернулся суд присяжных.

Вячеслав Лебедев был похоронен 28 февраля. Церемония прощания с участием президента РФ Владимира Путина прошла в Колонном зале Дома союзов. После председателя Верховного суда России отпели в храме Христа Спасителя и похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Матвиенко о том, каким был глава Верховного суда Лебедев.

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