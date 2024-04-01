Путин дал поручения по развитию системы подавления беспилотников в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Путин поручил помочь «Русскому куполу» в развитии систем подавления дронов

Путин дал поручения по развитию системы подавления беспилотников в России

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Вопросом займутся в Минпромторге.

В России будут развивать систему обнаружения и подавления беспилотников. С поручением оказать помощь в этом вопросе компании «Русский купол» выступил президент РФ Владимир Путин.

«Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу „Русский купол“ в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», — говорится в поручении российского лидера.

Ответственным за выполнение назначен вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он должен предоставить отчет до 27 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» изучили трофейный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга» и установили цепочку поставок его комплектующих.

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