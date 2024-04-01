Двое сотрудников Ростехнадзора задержаны после ЧП на руднике «Пионер»

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Евгения Романова
Евгения Романова 20 0

По версии следствия, они не пресекли грубые нарушения во время плановых проверок объекта.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Правоохранители задержали двоих сотрудников управления Ростехнадзора по Амурской области по подозрению в халатности после обвала на руднике «Пионер». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Задержаны заместитель начальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок на руднике «Пионер» не выявили и не пресекли имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов. В том числе они проигнорировали решение вопроса об административной приостановке работы рудника.

ЧП на руднике «Пионер» в Приамурье произошло 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

В первый раз связь с работниками прервалась около девяти часов вечера. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно. Спасатели делали все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее. Так, 30 марта спасатели начали бурить восьмую разведывательную скважину.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ и халатности. В оперативных службах допустили, что причиной обвала стала скопившаяся над рудником вода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасательная операция на руднике «Пионер» в Приамурье завершена. Добраться до заблокированных работников не удалось из-за повторного обвала, скопившейся воды и горной массы.

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