Без шансов! Почему горняков на руднике «Пионер» больше спасать не будут

Добраться до заблокированных работников не удалось из-за повторного обвала, скопившейся воды и горной массы.

Операция по спасению 13 горняков на руднике «Пионер» в Амурской области, которые оказались в земляной ловушке из-за обвала, прекращена. Причиной названа угроза повторных обвалов, сообщает пресс-служба акционерного общества «Покровский рудник» (оператор «Пионера»).

«Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск», — добавили в организации.

Там со ссылкой на экспертов сообщили о высокой вероятности повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Спасателям и сотрудникам рудника угрожает обрушение борта карьера в объеме более 200 тысяч кубических метров. Откачать ее сейчас невозможно.

«Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции», — сказал первый заместитель управляющего директора рудника «Пионер» Алексей Афанасьев.

Специалисты уже начали готовить проект работ по устранению угрозы. Пока люди в шахту заходить не будут. По словам Афанасьева, весь многотовысячный коллектив выражает соболезнования родным и близким шахтеров.

«Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны, в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование», — добавил он.

Кроме того, рудник намерен предоставить единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи. Далее раз в месяц дети будут получать выплаты в размере одного среднемесячного заработка до достижения 18 лет.

ЧП на руднике «Пионер» в Приамурье произошло 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

В первый раз связь с работниками прервалась около девяти часов вечера. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно. Спасатели делали все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее. Так, 30 марта спасатели начали бурить восьмую разведывательную скважину.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ и халатности. В оперативных службах допустили, что причиной обвала стала скопившаяся над рудником вода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто ответит за страшное ЧП на руднике «Пионер».