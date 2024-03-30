Тринадцать горняков все еще не спасены: новую скважину начали бурить на руднике «Пионер»

Подразумевается, что новая воронка станет самой глубокой из тех, что есть, и позволит вызволить из плена горняков.

На руднике «Пионер» в Амурской области начали бурить восьмую разведывательную скважину, которая должна стать самой глубокой. К таким экстренным мерам вынуждены прибегнуть спасательные службы после очередного обвала пород. Планируется, что новая воронка позволит спасателям добраться до горняков, которые вот уже 12 дней замурованы в небольшом пространстве.

По информации ГУ МЧС России по региону, ранее спасатели выполнили бурение четырех скважин на руднике: в трех из них были найдены вода, горная масса или лед, а четвертая не достигла своей цели из-за естественных условий и плотности земляного наста.

В настоящее время продолжается бурение еще четырех скважин: пятая уже пробурена на глубину 231 из запланированных 295 метров, шестая — на 226 из 315 метров, а седьмая — на 85 из 255 метров. Новая скважина, восьмая по счету, должна достичь глубины в 370 метров: спасатели предполагают, что это позволит вызволить выживших.

«Установка, бурившая четвертую скважину и не вышедшая в расчетную точку из-за горно-геологических условий, продолжила бурение в нижний горизонт новой, восьмой, скважины на новом участке. Из 370 пробурено 40 метров», — говорится в сообщении.

Из-за возможности повторного прорыва горной массы и воды в шахтные выработки, а также угрозы обрушения борта карьера, было принято решение о временной остановке работ в горных выработках шахты ниже зоны затопления, сообщили в руководстве предприятия.

Предварительно, вот уже двенадцатый день тринадцать сотрудников подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах, находятся в ожидании помощи под завалами. Спасатели делают все возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно быстрее.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели начали бурение трех новых разведочных скважин на руднике «Пионер».