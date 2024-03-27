Названы возможные причины обвала на руднике в Приамурье

Спасательные работы в шахте продолжаются.

Возможной причиной обвала на руднике «Пионер» в Амурской области могла стать скопившаяся над ним вода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Пока эта причина является только одной из версий.

«Вода, которая скопилась на дне карьера, прорвалась в выработки рудника, которые находятся под карьером. Вместе с ней провалилась порода, отделявшая карьер от выработок рудника», — говорится в сообщении.

При этом вода должна была своевременно откачиваться.

Накануне стало ясно, что в шахте рудника есть вода, это подтвердили спасатели после бурения четырех скважин.

ЧП произошло 18 марта на руднике в Амурской области, где под завалами все еще могут оставаться 13 горняков, запертых на глубине более 100 метров. Их судьба остается неизвестной. Все шахтеры — вахтовики из разных регионов страны. Семьи десяти из них прибыли к месту аварии.

В первый раз связь с работниками прервалась около девяти часов вечера. Спустя некоторое время обрушение произошло повторно.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ и халатности.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье арестовали после ЧП.