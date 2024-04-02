🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 2 апреля, хорошо обдумывайте каждый свой шаг. Жизненная энергия в начало месяца сегодня на высоте, поэтому есть отличная возможность реализовать старые планы. Главное — не делать поспешных шагов и выводов.

♈ Овны

Дел сегодня так много, что нет и возможности выдохнуть. Постарайтесь хотя бы иногда расслабляться и двигаться в комфортном для вас темпе, не торопясь. Если вы приложите достаточно сил, то обязательно справитесь со всем. Везде стоит придерживаться рамок и действовать по законам, иначе можете нарваться на конфликт. За новое в этот день лучше не браться — вряд ли из этого выйдет что-то стоящее.

Космический совет: ваше финансовое положение скоро совсем улучшится.

♉ Тельцы

От эмоций сегодня кружится голова и не клеятся разговоры. И чтобы не натворить дел, чаще опирайтесь на факты. Спорить в этот день можно только с коллегами и начальством — у вас получится отстоять свою точку зрения. Если вам нужна поддержка, смело идите за ней к близким и любимым — вам дадут полезный совет и надежду на светлое будущее. Также хорошо в этот день, наконец, взять себя в руки и записаться в фитнес-клуб.

Космический совет: вас ждет выгодное коммерческое предложение, не упустите его.

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♊ Близнецы

Прислушивайтесь к внутреннему голосу — сейчас он подскажет, в каком направлении двигаться, на какие вопросы стоит ответить, а какие — задать самому себе. Настойчивость тоже может помочь в продвижении по карьерной лестнице или личных делах. Только не напирайте, а то можете получить противоположный эффект. Также звезды советуют время от времени отдыхать — так вы не перегорите.

Космический совет: сложный день для оформления документов. Сегодня лучше заниматься другими делами.

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♋ Раки

Причиняйте добро и наносите пользу — сейчас это вдохновит вас на большие шаги, а в будущем — вернется в троекратном размере. Чаще общайтесь с родственниками или и вовсе проведите с ними весь день, если сегодня у вас выходной. В этот день вы можете как наладить связь с близкими людьми, так и укрепить ее. Полезно сегодня провести дома влажную уборку — вы очистите дом от пыли и негативной энергии.

Космический совет: агрессивное поведение к окружающим сегодня пагубно отразится на вас. Не психуйте.

♌ Львы

Вы обожаете давать советы и учить кого-то жизни, но если в обычное время вам это выходит боком, то сегодня каждое ваше напутствие будет укреплять карму. Не стоит осуществлять свои грандиозные планы и работать, не покладая рук, — на следующей неделе ваши мысли и намерения могут изменить свое направление на 180 градусов. Также звезды советуют меньше откровенничать — можно сболтнуть лишнего.

Космический совет: сегодня есть шанс встретить вторую половинку, соглашайтесь на новые знакомства.

♍ Девы

Сегодня пословица «Слово не воробей: вылетит — не поймаешь» актуальна как никогда. Постарайтесь говорить только о важном и осторожнее общайтесь с незнакомцами. Также в этот день ваши амбиции будут искать выход не только в работе, но и в творчестве. Не сдерживайте себя и творите по полной — у вас получится что-то невероятное. А вот с новыми делами лучше повременить — они пойдут сложно.

Космический совет: финансовое положение скоро стабилизируется. Не отказывайтесь от того, что хотите купить.

♎ Весы

Отличный день, чтобы признаться кому-то в чувствах, высказать то, что наболело, и помириться с любимыми и близкими. Также полезно в это время заниматься хобби, творить — вы можете создать что-то по-настоящему ценное. А вот если внутри вас сегодня слишком много эмоций, стоит зарыться в работу, чтобы не выплеснуть их на окружающих и не разругаться в пух и прах.

Космический совет: с уважением относитесь к коллегам. Они не виноваты в ваших проблемах.

♏ Скорпионы

Добиваясь своего, не стоит давить на окружающих, иначе вы добьетесь противоположной реакции. Лучше действуйте мягким методом и не забывайте о комплиментах. Общайтесь больше с близкими и любимыми — сейчас они как никогда нуждаются в вас. Также полезно в этот день заниматься спортом — физические нагрузки снизят стресс и зарядят вас бодростью на несколько дней вперед.

Космический совет: лучший день, чтобы разобраться с бытовыми проблемами, которые давно уже накопились.

♐ Стрельцы

Вам выпадет отличная возможность заразить коллег и начальство своими идеями. Только стоит делать это спокойно, мягко, без давления, иначе вы можете столкнуться с противодействием и испортить все свои планы. Также сегодня ваш язык может вас подвести, поэтому реже общайтесь с нужными и авторитетными людьми, не давайте советы близким — вам же выйдет боком.

Космический совет: не рекомендуется вкладываться сегодня ни в какую недвижимость или сдавать жилье.

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♑ Козероги

Ударьтесь в работу — сегодня у вас есть все возможности добиться в карьере тех перспектив, на которые вы даже не рассчитывали. Полезно относиться к каждой задаче аккуратно, пытаться сделать все лучшим образом, концентрируясь на деталях. Да, без проблем и стресса в этот день не обойтись, но если вы будете верить в свои силы, то сможете расправиться и с первым, и со вторым.

Космический совет: сходите на свидание с любимыми, это подарит вам положительные эмоции.

♒ Водолеи

Боритесь за свое, не принимайте ответ «нет» и не останавливайтесь на достигнутом — сегодня вы сможете добиться того, о чем так долго мечтали. Тем более звезды в этот день готовы вам помочь — через знаки они подскажут какой дорогой идти и как отвечать на сложные вопросы. Также не стоит сейчас позволять людям манипулировать собой или вторгаться в ваши планы и личное пространство.

Космический совет: проведите время на свежем воздухе, погода просто отличная.

♊ Рыбы

Контролировать все сегодня будет очень сложно — что-то время от времени будет идти не по вашему плану. Постарайтесь расслабиться и пустить все на самотек — сейчас это самая верная тактика. Не стоит браться за что-то новое — вы не добьетесь того, на что рассчитывали. Также полезно в этот день решать проблемы, ведь вы можете справиться с самыми сложными из них.

Космический совет: ждите чуда, оно на пороге, вот-вот можете получить необычные подарки.

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