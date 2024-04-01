Развитие региона: Путин провел встречу с врио губернатора Вологодской области

Эфирная новость 46 0

Путин провел встречу с врио губернатора Вологодской области

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент попросил не снижать внимание к семьям бойцов СВО.

Сегодня в Кремле Владимир Путин обсудил развитие Вологодской области с временно исполняющем обязанности губернатора. Но одной из главных тем стала поддержка участников спецоперации.

Как рассказал Георгий Филимонов главе государства, в регионе заработала система круглосуточной помощи, и каждой семье бойцов уделяется столько внимания, сколько необходимо.

Владимир Путин поручил не снижать планку, а также поинтересовался, как идет работа по другим направлениям.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.29
-0.08 99.57
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе»
20:29
Над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire
20:29
Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский
20:19
Умерла актриса из сериалов «Отель» и «Бэтмен» Барбара Раш
20:08
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
20:02
Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
Опять в суд: Елена Степаненко может лишиться двух квартир в Сочи
«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок