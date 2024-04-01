Масштабный проект: НМГ и РФПИ создали коммерческий фонд развития кино и анимации

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Главная задача новой организации — системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.

Фото, видео: Пресс-служба ЗАО «НМГ»; 5-tv.ru

В России создали Коммерческий фонд развития кино и анимации. Это совместный проект Национальной медиа группы и Российского фонда прямых инвестиций.

Главная задача новой организации — системное финансирование производства полнометражных фильмов для проката на коммерческой основе.

Эту тему министр культуры Ольга Любимова обсудила с гендиректором НМГ Светланой Балановой и генеральным продюсером «НМГ Студии» Федором Бондарчуком. Режиссер будет отвечать непосредственно за отбор контента.

Отмечается, что фонд позволит в разы увеличить производство качественного медиапродукта. Благодаря ему сократится время на поиск инвесторов. Это поможет, к примеру, увеличить долю российских фильмов на внутреннем рынке, а в перспективе — и в дружественных странах, включая БРИКС.

Планируемый объем инвестиций составит около восьми миллиардов рублей. Подать заявку на финансирование можно уже сейчас на сайте кинофонд.рф. Национальнальная медиа группа обеспечит первоначальную экспертизу проектов, финальное решение о выделении средств будет приниматься совместно с фондом прямых инвестиций.

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