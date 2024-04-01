Вряд ли продержится? Стало известно об изменениях в состоянии здоровья Карла III

Недавно был озвучен точный диагноз британского короля, прежде неизвестный.

Британский король Карл III впервые показался на публике после новостей об обнаружении у него онкологии. Он вместе с другими членами семьи, в частности своей супругой Камиллой, присутствовал на Пасхальной службе в Виндзоре.

Его появление на мероприятии снова вызвало множество слухов и разделило людей на два лагеря: одни были приятно удивлены бодрым видом монарха, а другим он показался неубедительным.

Издание 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ пишет, что накануне один из инсайдеров назвал точный диагноз Карла III, который долгое время оставался неизвестным. По словам осведомленного источника, у короля Великобритании — рак поджелудочной железы, а если это действительно так, то он вряд ли сможет еще долго продержаться. Специалисты утверждают, что больные с таким видом онкологии зачастую живут не больше двух лет. Именно поэтому многим британцам выход короля показался неубедительным.

Издание Mirror пишет, что Карл сейчас проходит интенсивное лечение, и его иммунитет должен быть сильно ослаблен. Но, если лечащий врач разрешил ему выйти в свет, его состояние, должно быть, улучшилось.

Знакомые с ситуацией источники также рассказывают, что лечение Карла протекает успешно. А сам монарх рассказывает, что делает все, что от него зависит, для скорейшего выздоровления.

Ранее 5-tv.ru писал, что королевский эксперт назвал точный диагноз Кейт Миддлтон.