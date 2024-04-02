Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова внезапно поседела: что с ней случилось

Актриса предстала перед поклонниками вся в морщинах.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова резко поседела. Нет, это не старость и не сбой в организме. Актриса временно состарилась ради роли в одном из проектов. Кадры преображения знаменитость опубликовала в личном блоге.

Актриса предстала перед подписчиками в синем кардигане, белой футболке и седыми волосами, а ее лицо покрылось морщинами. Такой образ — это работа гримеров. Они трудились над внешним видом актрисы около двух часов.

«Фотошоп, грим или первоапрельская шутка такая? Так я представляю себя, если не куплю очередную баночку крема или не схожу к косметологу», — подписала фотографии Волкова.

Екатерина Волкова. Фото: Instagram* / volkovihome

К слову, фанаты актрисы отнеслись к такому стилю с юмором. Подписчики оставили свои комментарии под опубликованными кадрами.

«А глазки то озорные, ух какая бабушка будет, прям огонь»;

«В будущем надо снять новых „Ворониных“, но в роли тещи будете вы»;

«Супергримеры! Отлично поработали над вами», — написали фанаты звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом.

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