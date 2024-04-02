Теперь для всех: ChatGPT сделали доступным без регистрации

Создатели нейросети рассчитывают, что как можно больше людей узнают о преимуществах ИИ.

Теперь нейросетью ChatGPT можно воспользоваться без регистрации. Об этом рассказала компания OpenAI, которая и создала искусственный интеллект (ИИ), в заявлении на своем сайте.

С 1 апреля доступ начал открываться для пользователей. При этом учетная запись все равно дает больше возможностей. Например, сохранять и просматривать историю переписок, делиться ими и общаться с нейросетью голосовыми сообщениями.

В OpenAI рассказали, что такое решение приняли, чтобы как можно больше людей узнали о преимуществах искусственного интеллекта.

Также компания собирается еще сильнее обезопасить пользователей, расширив запросы, которые попадают под блокировку нейросети.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта суть феномена «галлюцинаций» у нейросети. На данный момент искусственный интеллект активно используют в различных сферах.