Теперь для всех: ChatGPT сделали доступным без регистрации

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

В OpenAI сделали ChatGPT доступным без регистрации

Теперь для всех: ChatGPT сделали доступным без регистрации

Фото: www.globallookpress.com

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Создатели нейросети рассчитывают, что как можно больше людей узнают о преимуществах ИИ.

Теперь нейросетью ChatGPT можно воспользоваться без регистрации. Об этом рассказала компания OpenAI, которая и создала искусственный интеллект (ИИ), в заявлении на своем сайте.

С 1 апреля доступ начал открываться для пользователей. При этом учетная запись все равно дает больше возможностей. Например, сохранять и просматривать историю переписок, делиться ими и общаться с нейросетью голосовыми сообщениями.

В OpenAI рассказали, что такое решение приняли, чтобы как можно больше людей узнали о преимуществах искусственного интеллекта.

Также компания собирается еще сильнее обезопасить пользователей, расширив запросы, которые попадают под блокировку нейросети.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта суть феномена «галлюцинаций» у нейросети. На данный момент искусственный интеллект активно используют в различных сферах.

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