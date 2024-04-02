WhatsApp* начнет блокировать несогласных с новыми правилами пользователей
Также компания готовит изменения, касающиеся минимального возраста для пользователей.
Фото: www.globallookpress.com / Valentin Wolf
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Пользователей WhatsApp*, которые не будут согласны с новыми условиями использования мессенджера, с 11 апреля начнут блокировать. Об этом сообщили в поддержке на сайте компании.
Изменения коснуться только жителей Европейского региона из-за «Закона о цифровых рынках» (DMA).
Как отметили разработчики, они уже обновили разделы с описанием работы рекомендаций и принципов использования WhatsApp и другие разделы. Теперь же пользователям необходимо согласиться с изменениями. Иначе они не смогут пользоваться профилем. Пользователей из РФ же блокировать из-за обновлений не будут.
Кроме того, с 11 апреля изменится минимальный возраст для пользователей с 16 до 13 лет.
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* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны
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