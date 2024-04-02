КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10 0

Соответствующую информацию потвердели в Южной Корее.

КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

Фото: www.globallookpress.com / Chao Zhongshe

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КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея. Министерство обороны Японии также подтвердило, что со стороны соседней страны была запущена ракета.

Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи заявил, в свою очередь, о проведении анализа дальности полета ракеты. Других подробностей пока что нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что делегация СВР России во главе с директором службы безопасности Сергеем Нарышкиным провела в Пхеньяне переговоры со службами Северной Кореи. Диалог проходил в «теплой и дружественной атмосфере», сторонам удалось прийти к взаимопониманию по всем поставленным вопросам. В течение визита Нарышкин встретился с министром государственной безопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ.

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