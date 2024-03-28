Нарышкин обсудил сотрудничество с Северной Кореей во время визита в Пхеньян

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 19 0

Переговоры проходили в «теплой и дружественной атмосфере».

Нарышкин обсудил сотрудничество с Северной Кореей во время визита в Пхеньян

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Делегация СВР России во главе с директором службы Сергеем Нарышкиным провела в Пхеньяне 25–27 марта переговоры со службами Северной Кореи. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

«На переговорах участники проинформировали друг друга о мнениях о нынешних международных и региональных ситуациях вокруг Корейского полуострова и России, а также широко и серьезно обсудили деловые вопросы по дальнейшему укреплению сотрудничества в ответ на ужесточающиеся шпионаж и интриги враждебных сил», — говорится в материале.

Переговоры проходили в «теплой и дружественной атмосфере», сторонам удалось прийти к взаимопониманию по всем поставленным вопросам. В течение визита Нарышкин встретился с министром государственной безопасности Северной Кореи Ли Чхан Дэ.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Как отметила сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, этот презент «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений», установленных между двумя странами.

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