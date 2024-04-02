«Беспрецедентные меры»: охрану юбилейных шоу Куклачева обеспечит Росгвардия

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

Охрану юбилейных шоу Куклачева обеспечит Росгвардия

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Знаменитый клоун и дрессировщик даст несколько представлений в Москве, которые будут приурочены к его 75-летию.

Охрану юбилейных шоу легендарного клоуна и дрессировщика Юрия Куклачева, которые пройдут в «Вегас Сити Холле» 12–14 апреля, возьмет на себя Росгвардия. Об этом народный артист РФ рассказал в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Что бы ни произошло, жизнь продолжается, и праздник у детей, который мы задумали провести 12,13 и 14 апреля, мы будем проводить, нам разрешили… Росгвардия пообещала, что будут беспрецедентные [меры безопасности]. Ни один волосок с ребенка… Вообще не может быть на эту тему разговора», — заявил Куклачев.

Артист считает, что сейчас по всей стране, а не только в крупных городах должны приниматься повышенные меры безопасности на массовых мероприятиях.

«Все-таки ситуация в мире неспокойная и расслабляться нельзя. Именно правоохранительным органам. Безопасность людей — это первое, это должно быть в основе», — подчеркнул артист.

Эстрадно-цирковое шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни», приуроченное к 75-летию Юрия Куклачева, будет проходить в «Вегас Сити Холле» с 12 по 14 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерт группы «Пикник» в Петербурге прошел при усиленных мерах безопасности.

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