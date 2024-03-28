«За невинно убиенных»: концерт «Пикника» тронул зрителей до слез

Траурные свечи, цветы и полный зал гостей. В Петербурге при усиленных мерах безопасности выступила группа «Пикник».

Музыканты сыграли в сопровождении симфонического оркестра. Вечер начался с минуты молчания по жертвам бесчеловечного теракта.

Как ранее заявляли музыканты, все собранные деньги передадут семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии. Каким будет этот концерт, вряд ли кто-то понимал, но все точно знали — он станет особенным.

Минута молчания в память о жертвах чудовищного теракта — звенящая тишина, так все началось. А дальше — музыка, как манифест продолжения жизни. Выйти на сцену для «Пикника» стало сложным, но единственно верным решением.

«Каждый человек может сделать для себя какие-то выводы самостоятельно. Согласно своим ощущениям, чувствам, надо играть, несмотря ни на

что», — уверен лидер группы Эдмунд Шклярский.

И они сыграли так, как только они умеют — глубоко, проникновенно. Обсуждали идею сделать концерт студийный, но «Пикник» принял героическое решение — отыграть полноценный концерт для поклонников и всех, кто разделяет эту общую боль. В зале подпевают сквозь слезы, многие песни зрители услышали по-новому.

«Эдмунд — пророк. Песня „За невинно убиенных“ была написана 30 лет назад и теперь она актуальна. Таких, как он, больше нет», — отмечает зрительница Светлана Пономарева.

Здесь каждый поддерживает решение музыкантов — выйти на сцену. Этот концерт — способ не только поддержать всех, кто был в «Крокусе», но и показать, что запугать людей не получилось.

«Одной из целью этого теракта было запугать население, и то, что концерт не отменен, я считаю, это правильно. Потому что это один из жестов солидарности, тем более, формат концерта благотворительный», — отмечает Евгения Романенко.

В Санкт-Петербург приехали и те, кто в день теракта был «Крокусе». Они тоже преодолели себя.

Музыканты симфонического оркестра «Таврический» тоже вышли на сцену. Хотя еще и не отошли от шока — некоторых приехали поддержать родители.

Во время пожара в «Крокусе» у музыкантов и «Пикника», и оркестра сгорели практически все инструменты и оборудование. Важно было за эти несколько дней успеть найти новые, чтобы сыграть качественно.

Почти четыре тысячи человек в зале. А еще миллионы зрителей — вся страна вместе.