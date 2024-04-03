Наговорил лишнего: как пранкеры Вован и Лексус вывели главу МОК на чистую воду

Томас Бах признался, что хочет помешать проведению Игр дружбы в России. Какие заявления он сделал еще?

В МОК пытаются сорвать российские Игры дружбы и уже пошли на откровенный шантаж их участников из Африки. Это можно понять со слов главы организации Томаса Баха в его беседе с российскими пранкерами. Чиновник совершенно не стеснялся в формулировках. Прямо заявил — спортивные санкции против России носят исключительно политический характер. Корреспондент «Известий» Александр Романов выслушал это «грязносердченое» признание. Все подробности — в его репортаже.

Новый пранк. Под прицелом Вована и Лексуса большая шишка — президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Русские пранкеры звонят от лица некоего высокопоставленного африканского политика. Бах удивляет. Прямо в начале беседы просит собеседника помочь в борьбе с российскими играми дружбы, которые намечены на сентябрь этого года. Кажется, в олимпийском движении увидели в них опасного конкурента.

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«Мы выступаем категорически против этих игр. И если бы вы с вашим авторитетом могли сделать что-то в отношении африканских государств, мы были бы очень, очень благодарны за это», — утверждал Бах.

Томас Бах уверяет, пусть африканцы начнут, а потом это поддержит и весь Евросоюз во главе с президентом Франции Макроном. В Госдуме полагают, Бах уже на этом моменте понял, что его разыгрывают, и решил вот так поведать, как будут наказывать тех, кто поедет в Россию.

«Наверное, на публичной площадке Бах так откровенно это не говорил, но все документы и рекомендации были задолго до этого, и я уверена совершенно, что Бах на каком-то этапе понял, что это звонок был явно не из Африки. И, предвосхищая выход этой программы, заранее, официально — они сделали документы, по которым призывали уже участников Игр дружбы не приезжать в Россию», — говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Запретить, это тоже удар. Они тоже боятся, что Олимпиада перестанет быть таким знаковым событием, спонсоры уйду. Самое главное же деньги, деньги уходят!» — говорит пранкер Владимир Кузнецов (Вован).

А итогом как раз и становится то, что все мы сейчас наблюдаем, заявил депутат Госдумы Николай Валуев:

«Сегодня МОК превратился в ровно противоположную организацию. Это рога и копыта, которые зарабатывают очень много денег, за которые совершенно никому не отчитываются. И я понимаю, почему Томас Бах так трясется за свое кресло», — говорит депутат.

Обсудили и Парижскую олимпиаду. Бах признался, что суровые условия допуска россиян, из-за которых большая часть наших спортсменов не смогут выступить во Франции, это чисто политическое решение.

В МИД России, кстати, уже отреагировали на эту реплику, заявив, что Бах явно вступил в сговор с одной конкретной стороной, с целью отстранить сильных конкурентов. Мария Захарова призвала провести тщательное расследование «по следам» заявлений Баха, этого и других.

Мы попросили о комментариях и Международный олимпийский комитет: что они думают про слова Баха, есть у них что добавить? Но в МОК пока хранят молчание.