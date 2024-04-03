Хит сезона: какие юбки носить этой весной

Модный эксперт дала несколько советов россиянкам.

Весна 2024 года порадует модниц яркими и оригинальными решениями в одежде: ассиметричный крой, многослойность, нетривиальные принты — только малая часть новых трендов. Модный эксперт Елена Шерипова рассказала изданию «Страсти», какие юбки будут актуальны нынешней весной.

Макси

Длинные юбки продолжают оставаться в тренде, отметила эксперт. Лучше всего выбирать модели из натуральных материалов: хлопка, льна и шелка. По-прежнему актуальны кожаные и джинсовые юбки.

«Особенное внимание стоит уделить макси юбкам со складочками. Они создают стройный и подтянутый силуэт», — добавила Шерипова.

К объемной макси лучше подобрать облегающий топ, водолазку или укороченную футболку. А вот узкая юбка макси будет идеально сочетаться с рубашкой, свитером или блузкой оверсайз. При этом «верх» нужно слегка заправить внутрь.

Мини

В этом сезоне актуальны мини-юбки с ассиметричным кроем, накладными карманами, разрезами, а также бахромой. Однако нужно учитывать, что с такой юбкой «верх» должен быть максимально закрыт, подчеркнула эксперт.

Так, с мини-юбкой будет хорошо смотреться свободный джемпер, объемный жакет или пиджак. Самым экстравагантным вариантом будет заправить в юбку длинную рубашку — так, чтобы был виден подол.

Миди

Трендом наступившей весны станут юбки миди с «хищными» принтами, ассиметричным кроем, воланами и тканью мильфлер. Шерипова рекомендует носить кожаные и джинсовые модели с футболками и лонгсливами. Можно поэкспериментировать, дополнив образ, например, объемным свитшотом и укороченным топом.

В свою очередь стилист Александр Рогов рекомендует девушкам в этом сезоне носить кружевные юбки, сочетая их с длинными футболками, кожаными куртками, объемными жакетами, пиджаками, оверсайз-футболками и свитерами.

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