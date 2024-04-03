В страшном ДТП с автобусом под Владимиром пострадали 15 человек
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 15 человек
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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В каком состоянии находятся люди?
Жуткая авария произошла во Владимирской области. В Петушинском районе столкнулся автобус с КАМАЗом. По меньшей мере пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Десять пострадавших получили ушибы, медики осмотрели их на месте аварии и отпустили домой. Других пострадавших госпитализировали.
«Четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и еще один пострадавший — в реанимации (состояние тяжелое стабильное)», — сообщили в ведомстве.
Погибших в аварии нет. По данным УМВД России по Владимирской области, всего в автобусе находилось порядка 20 человек.
По предварительным данным, водитель автобуса, следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим по правой стороне автомобилем КАМАЗом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что курский автобус без тормозов чуть не убил сразу десять человек.
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