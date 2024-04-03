В страшном ДТП с автобусом под Владимиром пострадали 15 человек

В каком состоянии находятся люди?

Жуткая авария произошла во Владимирской области. В Петушинском районе столкнулся автобус с КАМАЗом. По меньшей мере пострадали 15 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Десять пострадавших получили ушибы, медики осмотрели их на месте аварии и отпустили домой. Других пострадавших госпитализировали.

«Четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и еще один пострадавший — в реанимации (состояние тяжелое стабильное)», — сообщили в ведомстве.

Погибших в аварии нет. По данным УМВД России по Владимирской области, всего в автобусе находилось порядка 20 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса, следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение со следовавшим по правой стороне автомобилем КАМАЗом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курский автобус без тормозов чуть не убил сразу десять человек.