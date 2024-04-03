Турецкие города после выборов захлестнули массовые протесты

Стремительно накаляется сейчас политическая ситуация в Турции. Сразу в нескольких крупных городах, населенных курдами, вспыхнули массовые беспорядки.

Тысячи человек устроили погромы в центре города Ван после отмены результатов местных выборов. Жители закидывают силовиков камнями и петардами, те в ответ используют водометы и гранаты со слезоточивым газом.

На муниципальных выборах в воскресенье победил местный кандидат Абдулла Зейдан, но результаты голосования отменил Минюст Турции. Там заявили, что Зейдан скрыл от правосудия свои налоговые махинации — потому и лишается права быть избранным.

Победу присудили кандидату от партии Эрдогана, хотя он набрал всего 27% голосов. Митинги в поддержку Зейдана начались практически во всех курдских городах региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может сменить Эрдогана на посту президента Турции.