«Солдаты удачи»: в МИД России отреагировали на шведских наемников на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 110 0

МИД России известно об участии шведских наемников в боях на Украине

«Солдаты удачи»: в МИД России отреагировали на шведских наемников на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Johan Nilsson

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Тема:
Спецоперация

Власти Швеции прежде заявили, что допускают вербовку своих граждан киевским режимом. Таким образом, отмечает российская сторона, судьба шведов никого не волнует.

России давно известно об участии военных Швеции в боях на Украине на стороне киевского режима. Об этом заявили в МИД России, комментируя слова шведского министра иностранных дел Тумаса Ванеска о том, что Стокгольм допускает вербовку своих граждан, что якобы не нарушает никаких международных законов.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», — заявлял тогда Ванеск.

В МИД России отмечают, что участнике шведских наемников в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) не новость. Но и такие высказывания властей Швеции говорят о том, что им безразлична судьба собственных граждан.

«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных „солдат удачи“ и таким образом фактически подстрекать к поездкам в „горячую зону“ еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», — передает заявление МИД России РИА Новости.

Спецоперация России на Украине

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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность оправки войск НАТО на Украину из-за провала ВСУ на фронте.

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