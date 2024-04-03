Вооруженное нападение произошло на отель в турецком Стамбуле

Преступники стреляли по стенам гостиницы, пули попали в автобус с пассажирами.

Неизвестные с оружием напали на отель в турецком Стамбуле на шоссе E-5 Яньол. Об этом сообщает газета Türkiye.

«В стамбульском Кючюкчекмедже на четырехэтажное здание отеля было совершено нападение из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус, в котором было много пассажиров», — говорится в публикации.

Пули также попали в окно и стены отеля. После этого стрелки скрылись с места. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас полиция ищет нападавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельба произошла в одной из школ Финляндии. В результате нападения пострадали три человека.