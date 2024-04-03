Вооруженное нападение произошло на отель в турецком Стамбуле

|
Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Türkiye: в Стамбуле неизвестные с оружием напали на отель

Вооруженное нападение произошло на отель в турецком Стамбуле

Фото: Reuters / Murad Sezer

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Преступники стреляли по стенам гостиницы, пули попали в автобус с пассажирами.

Неизвестные с оружием напали на отель в турецком Стамбуле на шоссе E-5 Яньол. Об этом сообщает газета Türkiye.

«В стамбульском Кючюкчекмедже на четырехэтажное здание отеля было совершено нападение из длинноствольного оружия. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус, в котором было много пассажиров», — говорится в публикации.

Пули также попали в окно и стены отеля. После этого стрелки скрылись с места. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас полиция ищет нападавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрельба произошла в одной из школ Финляндии. В результате нападения пострадали три человека.

+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:50
Арестован главный инженер рудника «Пионер», где погибли 13 человек
10:45
«Могу пойти под мост к бомжам»: профессор Лебединский в нищете вымаливает деньги на еду (16+)
10:41
Мать одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» высказалась о трагедии
10:29
Мэр Харькова рассказал о разработке планов по эвакуации города
10:23
Число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести
10:13
Четвертый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок