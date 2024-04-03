Арестован главный инженер рудника «Пионер», где погибли 13 человек
Ему предъявили обвинение по статье о нарушении требований безопасности.
Фото: © РИА Новости / СК РФ
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Главного инженера рудника «Пионер» в Приамурье Дениса Черникова арестовали после гибели 13 человек в шахте. Решение вынес суд Благовещенска.
Мужчину обвинили по статье о нарушении требований безопасности в шахте. В связи с этим суд принял решение арестовать его до 19 мая. При этом в ходе заседания сторона защиты требовала домашний арест и заявляла о готовности внести залог в размере 20 миллионов рублей.
ЧП на руднике «Пионер» произошло 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Операция по спасению горняков длилась до 1 апреля. Все это время специалисты делали все возможное, чтобы вызволить застрявших горняков, в том числе пробурили несколько разведывательных скважин.
Однако результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. Образовалась угроза повторных обвалов, поэтому было принято решение не подвергать смертельной опасности спасателей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему горняков на руднике «Пионер» больше спасать не будут.
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