Успели обмануть 17 девушек: в Екатеринбурге поймали двух альфонсов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 54 0

В Екатеринбурге поймали двух альфонсов, обманувших 17 девушек

Успели обмануть 17 девушек: в Екатеринбурге поймали двух альфонсов

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Аферисты скрывались полтора года.

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело против двух альфонсов, которые обманывали девушек. Всего 23-летнему молодому человеку и его другу удалось обмануть аж 17 женщин. Мошенники вымогали разные суммы — от 60 тысяч рублей до полутора миллионов, как сообщает информационное агентство URA.RU.

«С октября 2021 года по март 2023 года мужчины знакомились с девушками и входили к ним в доверие», — поделились с журналистами в отделении по связям со СМИ УМВД России.

Установив вполне доверительные отношения со своими «жертвами», аферисты шли ва-банк — уговаривали открыть совместный бизнес, оформить расчетные счета и зарегистрироваться вместе в качестве индивидуальных предпринимателей.

Получив денежки, парни пропадали. Девушки пытались найти мужчин вместе с их средствами, но безуспешно. Известно, что деньги мошенники уже потратили.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую схему обмана после теракта в «Крокусе» выдумали мошенники.

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