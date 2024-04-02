Проверка связи: какую схему обмана после теракта в «Крокусе» выдумали мошенники

Мошенники стали выдавать себя за сотовых операторов
Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass
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Злоумышленники в момент общего горя стали пытаться выманить деньги новым способом.
Мошенники после теракта в «Крокус Сити Холле» выдумали новую схему обмана россиян. Теперь они звонят от лица сотовых операторов и требуют перезаключить договор, рассказал «Известиям» коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
Как пояснила Верестникова, злоумышленники в последние недели при звонке сообщают человеку, чтоб в связи с трагедией началась проверка всех номеров. А дальше утверждают, что необходимо перезаключить договор с сотовым операторов, который до теракта был бессрочным.
«Злоумышленники подчеркивают, что сейчас же требуется перезаключение в ручном режиме с проверкой абонента. Подтвердить свою личность можно, просто назвав злоумышленникам код из СМС», — рассказала она.
Если же мошенники получают код из СМС, им предоставляется доступ в личный кабинет жертвы на сайте оператора, а дальше подключается переадресация всех звонков и сообщений на номер злоумышленников. После этого они могут получить доступ к мобильному или интернет-банку, оформить кредит или вывести деньги.
Верестникова напомнила, что операторы сотовой связи никогда не просят продлить договор на оказание услуг, назвав код из СМС. А договор заключается без срока. Расторгнуть его может лишь абонент.
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