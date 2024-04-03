Скандал раскрыт: британец спустя пять лет признался в краже золотого унитаза «Америка»

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Британец спустя пять лет признался в краже золотого унитаза «Америка»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christina Horsten; 5-tv.ru

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Стоимость арт-объекта — более шести миллионов долларов. Но по прямому назначению его тоже можно использовать.

Самая скандальная кража этого века раскрыта. Британец признался, что пять лет назад проник в родовое имение герцогов Мальборо и утащил оттуда самый настоящий золотой унитаз под символичным названием «Америка».

Это не чья-то злая шутка, просто так называется известный арт-объект. Он олицетворяет собой роскошную жизнь богачей за океаном и стоит больше шести миллионов долларов.

Почти десять лет назад этот унитаз выставлялся в Нью-Йоркском музее, после чего отправился в Британию, в дом, где родился Уинстон Черчилль. Кстати, его вполне можно использовать и по прямому назначению, что, видимо, и делал вор все эти годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что «золотые унитазы» нашли в доме подозреваемого в растрате ректора вуза.

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Скандал раскрыт: британец спустя пять лет признался в краже золотого унитаза «Америка»

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