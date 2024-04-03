Пока не поздно: больная раком Кейт Миддлтон приняла важное решение

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 58 0

Больная раком Кейт Миддлтон решила помириться с принцем Гарри и Меган Маркл

Пока не поздно: больная раком Кейт Миддлтон приняла важное решение

Фото: ТАСС / I-Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Принцесса захотела прекратить семейные драмы.

Кейт Миддлтон приняла решение помириться с принцем Гарри и Меган Маркл. Спустя долгое время принцесса захотела прекратить семейные драмы и лично пригласила пару в гости вместе с детьми. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на издание The Daily Mirror.

Дети Гарри и Меган — Шарлотта, Луи и Джордж должны поближе познакомиться со своими сестрой и младшим братом, считает Кейт.

Предполагается, что многодетная мама объявила о перемирии из-за своего недуга. Недавно она рассказала об онкологическом заболевании. Миддлтон удалили матку и диагностировали рак толстой кишки. По предположению врачей, речь может идти о третьей или четвертой стадии.

Вместе с мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми она находится в поместье Анмер-Холл в Норфолке и проходит курс химиотерапии.

Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в январе. До недавнего времени она хранила молчание, дворец также не сообщал ни причины хирургического вмешательства, ни новостей о состоянии принцессы. После череды скандалов и волны слухов принцесса все же рассказала правду о своем здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть свой диагноз.

+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:07
«Пожертвовать всем»: ради чего Армения отказывается от дружбы с Россией
17:01
Синтез гениальнейших людей: почему актер Устюгов назвал свою группу «Экибастуз»
16:58
«Та же история»: на Украине предсказали Часов Яру судьбу Авдеевки
16:47
Главное, затормозить процесс: с каким смертельным диагнозом борется Светлана Рожкова
16:42
В Дагестане арестовали двоих мужчин, причастных к теракту в «Крокусе»
16:37
Пока не поздно: больная раком Кейт Миддлтон приняла важное решение

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
«В вечном поиске»: существует ли формула любви для Яцко и Миллера
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок