Шантаж во дворце: Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть свой диагноз

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 50 0

Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть диагноз из-за угрозы утечки информации

Шантаж во дворце: Кейт Миддлтон была вынуждена раскрыть свой диагноз

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Королевские интриги продолжаются.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон раскрыла правду о своем онкологическом заболевании не по собственной воле. По словам источников, новость о ее болезни могла просочиться в прессу от третьих лиц. Об этом пишет газета The Daily Mail.

Издание отмечает, что с дворцом связались лица, в распоряжении которых оказались медицинские документы Миддлтон. Они якобы грозились опубликовать их.

«У Кенсингтонского дворца не оставалось иного выбора, кроме как поторопиться, действуя на опережение», — говорится в сообщении.

При этом неясно, произошла ли утечка информации из лондонской клиники, где принцесса перенесла операцию, или откуда-то еще. Как сообщалось ранее, трое сотрудников частной клиники в Лондоне подозреваются в попытке похитить ее медицинские данные.

О страшном диагнозе супруга принца Уильяма рассказала в видеообращении. Сейчас она проходит химиотерапию. До этого, в январе, Кейт перенесла операцию на брюшной полости, после чего надолго пропала из публичного пространства. Это породило многочисленные версии и теории о ее состоянии здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вскрылись страшные подробности болезни Миддлтон.

+18° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
92.29
-0.08 99.57
0.04
Денежная сделка с Ретромеркурием: финансовый гороскоп на апрель 2024

Последние новости

18:12
Жизнь — трагедия: какие удары судьбы перенесла Татьяна Конюхова
18:01
Ушла из жизни народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова
18:01
Взорвавшего автомобиль в Запорожской области будут судить в Симферополе
17:56
Арбитражный суд Москвы отказал Блиновской в снижении суммы долга перед налоговой
17:47
«Беспрецедентные меры»: охрану юбилейных шоу Куклачева обеспечит Росгвардия
17:43
«Недостаточно сказать»: в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок