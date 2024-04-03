Развод не грозит: психолог назвала пять вещей, которые есть в крепком браке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 22 0

Психолог Елена Тучкова: совместные цели и объятия указывают на крепкие отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Luhr; 5-tv.ru

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Самое время проверить свои отношения по этим критериям! Возможно, вам с партнером чего-то не хватает.

Жизнь после ЗАГСа существует, и она может быть счастливой. В этом уверена семейный психолог, сексолог Елена Тучкова. В беседе с 5-tv.ru она назвала пять неявных признаков, которые указывают на крепкие отношения в браке.

Теплые воспоминания

Если возлюбленные с теплотой вспоминают первые встречи, свидания, дни свадьбы и начало отношений, то они до сих пор испытывают друг к другу чувства.

«Когда сердце начинает биться чаще, когда вы вспоминаете, что это было прекрасно, когда порхают эти бабочки в животе», — отмечает психолог.

Это значит, что пара осознает важность их воспоминаний, и каждый благодарен своему партнеру за то время, что они находятся вместе. Главное, чтобы эти ощущения были взаимными.

Взаимная поддержка

В моменте «здесь и сейчас» супруги относятся с теплотой и поддержкой друг к другу. Например, встречают своего партнера после тяжелого рабочего дня с улыбкой и теплым ужином, выслушивают проблемы возлюбленного.

«Например, если вы попали в ДТП и поцарапали его автомобиль. Партнер не будет вас критиковать, а подойдет, заботливо вас обнимет и спросит: как ты?» — приводит пример Елена Тучкова.

Именно из теплых моментов складывается внутреннее ощущение безопасности и доверия к своему партнеру, сообщает специалист.

Совместные планы

У пары должны быть совместные планы и цели. Каждый из них знает, о чем мечтает их партнер. Важным признаком крепких отношений является желание супругов помочь осуществить мечты друг друга.

«Может быть, ваш муж мечтает о рыбалке в Карелии, а вы мечтаете поехать в Испанию, но вы найдете способ сесть и договориться так, чтобы этот отпуск вы провели вместе здорово и классно», — отмечает Елена.

Тактильность

Еще одним признаком крепких отношений является наличие тактильности. Если супруги с удовольствием обнимают друг друга и целуются, это говорит о том, что партнеры по-прежнему открыты друг к другу и ценят каждую минуту вместе. Тактильность не обязательно должны быть связана исключительно с интимными отношениями.

Флирт

Последним признаком считается наличие флирта в отношениях, когда между супругами существует легкость и непринужденная игривость. Партнеры помнят, что являются, в первую очередь, любовниками друг для друга.

Ранее 5-tv.ru писал, стоит ли давать шансы мужчине, который изменил.

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