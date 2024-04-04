Любви все возрасты покорны? Почему зрелых женщин тянет на мужчин помладше

Успешные дамы бальзаковского возраста строят отношения с противоположным полом заметно моложе себя по ряду причин.

Хоть в мире шоу-бизнеса уже не редкость, когда знаменитость в возрасте выбирает себе в спутники молодого мужчину, в обществе все еще скептически относятся к таким союзам. То и дело люди задаются вопросом — зачем ей, опытной, уже познавшей жизнь, нужен рядом еще юнец. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru телеведущая и главная сваха России Роза Сябитова рассказала, что движет женщинами в возрасте.

По ее мнению, зрелые дамы отталкиваются от психологической тенденции в данном вопросе равно также, как и желание мужчин видеть рядом с собой заметно молодую особу.

«Все одинаково, разницы нет, никто не хочет стариками жить», — сказала Сябитова.

Однако ее больше всего смущает, зачем молодые мужчины соглашаются на союз со зрелой женщиной. По ее словам, в каждом отдельном случае своя причина, и у каждого своя мотивация.

«Все очень индивидуально, кому-то нужны мозги зрелого человека, интеллект имеется в виду, кому-то, может быть, материальное, кто-то хочет почувствовать себя ребенком, потому что психологические проблемы. Вариантов много», — заключила она.

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